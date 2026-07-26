Путин рассказал, что иногда смотрит блогеров

Президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими ВМФ РФ рассказал, что иногда с удовольствие смотрит блогеров по теме спецоперации и радуется, что они "попадают в точку".

Российский лидер отметил, что находится в таком положении, что ему "сливается" вообще вся информация по теме спецоперации. Он получает сведения от официальных лиц, командиров, бойцов, спецслужб, а также из СМИ, пабликов и от блогеров.