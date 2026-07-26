Путин рассказал, что иногда смотрит блогеров
Президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими ВМФ РФ рассказал, что иногда с удовольствие смотрит блогеров по теме спецоперации и радуется, что они "попадают в точку".
Российский лидер отметил, что находится в таком положении, что ему "сливается" вообще вся информация по теме спецоперации. Он получает сведения от официальных лиц, командиров, бойцов, спецслужб, а также из СМИ, пабликов и от блогеров.
"Есть разные люди, есть блогеры, которых я иногда даже с удовольствием, времени нет, ну, попадаются, смотрю и, честно говоря, иногда радуюсь. Здорово, молодцы, прям в точку попадают! Такие есть люди", - поделился президент, добавив, что есть и такие блоггеры, которые преследуют, по его мнению, свои личные цели.