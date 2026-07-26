Стало известно, чем завершился коммунальный скандал с Пугачевой

Известная певица Алла Пугачева на протяжении двух лет не платила за свет в своей элитной трёхсотметровой квартире на Арбате в ЖК «Филипповский». Задолженность была погашена только после блокировки счетов, пишет Telegram-канал Baza.

По данным канала, за период с октября 2023 по январь 2026 года накопился долг в 8722 рубля. Поставщик энергии утратил терпение, обратился в суд, и добился взыскания около 17 тысяч рублей.

Мировой суд рассмотрел дело, вынес два соответствующих приказа. После этого ФНС заблокировала счета артистки, отметили журналисты. Они добавили, что история, после того, как попала в СМИ, вызвала бурную общественную дискуссию.

КП: Пугачева не выступает на частных мероприятиях с 2025 года

Через некоторое время артистка оплатила долг в полном объеме, констатировали авторы статьи.

Ранее сообщалось, что популярная певица Анжелика Варум едва не лишилась апартаментов в Майами — ТСЖ из-за долга по коммуналке собиралось пустить квартиру с молотка.