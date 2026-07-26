Известная актриса Татьяна Клюева, звезда фильма-сказке Александра Роу «Варвара-краса, длинная коса», после съемок в легендарной картине отказалась от карьеры в кино, вышла замуж за морского офицера, сменила фамилию и уехала в Севастополь. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Татьяна Клюева (по второму мужу Гагина) родилась 25 августа 1951 года в Москве в многодетной семье. После школы поступила в ГИТИС, закончила его в 1974 году.

«Я полюбила актерскую профессию и после окончания ГИТИСа других планов на жизнь не строила», — рассказала актриса в одном из интервью.

По ее словам, в кино она попала случайно — в школу пришел ассистент режиссера Александра Митты, позвал на пробы. В итоге, она получила роль в эпизоде картины «Звонят, откройте дверь».

Затем была роль в картине «Акваланги на дне» — первом советском детском боевике, снимавшемся в Судаке, уточнила Клюева.

Актриса призналась, что судьбу ей предсказал киевский режиссер Евгений Шерстобитов: «Танечка выйдет замуж за военного, будет жить в Крыму, у моря». Она добавила, что его прогноз сбылся в точности.

В 1968 году режиссер Александр Роу пригласил девушку в фильм-сказку «Варвара-краса, длинная коса». Главная роль в картине принесла ей всесоюзную известность.

«Сказка Роу — это что-то больше жизни, что-то невероятное. Мне действительно сказочно повезло. «Варвара-краса» для меня стала знаковой картиной, по ней меня узнавали. Может, если бы не эта роль, меня никто бы и не вспомнил. Такое в кино случается», — отметила Клюева.

По данным газеты, актриса дважды побывала замужем. Жизнь с первым мужем, Тимофеем Спиваком, не сложилась, но после него остался сын Ян.

Вторым мужем стал морской офицер, капитан 1-го ранга Дмитрий Гагин, бывший одноклассник Клюевой. Он увез ее в Севастополь, усыновил сына от первого брака.

После выхода замуж Татьяна трудилась завклубом таксопарка, работала в бюро знакомств, торговала на рынке, уход из профессии дался ей очень тяжело.

Вместе с тем, отметила Клюева, муж всегда оберегал ее, относился с невероятной нежностью, пониманием: «это редкость, когда женщине выпадает такое счастье».

Гагин ушел из жизни в 2021 году. Вслед за смертью мужа на актрису обрушилась новая трагедия — сын прекратил общение с матерью и пытался отобрать недвижимость.Актрисе, после долгих судебных разбирательств, удалось отстоять жилье.

В настоящее время Клюева ведет частную жизнь, практически не появляется на публике и не дает интервью.