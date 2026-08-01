Почему Дакота взбесилась на бывшего мужа

Со своим бывшим мужем Рита Дакота рассталась еще в 2018 году. С тех пор прошло уже восемь лет. О том, как певица живет сейчас и почему она снова взбесилась на экс-возлюбленного — в материале «‎Рамблера».

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Тень старого брака

Первым мужем певицы был Влад Соколовский, солист дуэта «БиС». Пара поженилась в 2015 году, через два года на свет появилась их дочка Мия. А спустя еще три года Дакота публично заявила о разводе, объяснив его систематическими изменами мужа. Сам Соколовский вину не отрицал, но неоднократно утверждал, что с тех пор изменился.

Недавно подруга случайно напомнила певице о годовщине венчания, показав старый снимок с того дня. Дакота про это высказалась в соцсетях.

«На фига настаивать на венчании, если ты знаешь, что ты сексоголик?» — написала артистка.

По ее словам, в христианстве измена считается достаточным поводом для расторжения брака в одностороннем порядке. Собственно, именно так она и поступила в 2018 году.

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Новый муж

С 2023 года Рита замужем за клипмейкером и продюсером Федором Белогаем. Они познакомились около пяти лет назад, начинали как коллеги по работе над клипами, но потом закрутился роман.

Пара расписалась в загсе, куда приехала на самокатах, а в качестве свадебных нарядов молодожены выбрали спортивные костюмы. Рита дополнила образ белой фатой, которую ей подарили поклонники. Свадьбу сыграли 24 мая, а позже провели еще две церемонии — венчание в православном храме в Грузии и вторую свадьбу на Бали в Индонезии. По словам самой Дакоты, отдельную красивую церемонию именно в храме хотелось устроить для родителей, которые уже в возрасте.

К слову, родители певицы поначалу были против этих отношений. Они читали, что Белогай слишком похож на бывшего мужа, и опасались повторения болезненного развода, но со временем признали, что ошибались в нем.

Дочь Риты от первого брака, Мия, живет вместе с матерью и отчимом. Белогай рассказывал, что поначалу его вообще не подпускали к воспитанию Мии — ближний круг Дакоты состоял из нянь, помощников и родственников, где для него будто не было места.

Сейчас же супруги обсуждают рождение общего ребенка: «Созрели с мужем. Хотим правильно подготовиться». По этому вопросу исполнительница советуется с врачом, которая принимала ее первые роды.

Жизнь вдали от России

Последний концерт Дакоты в России прошел в октябре 2023 года, вскоре после этого певица с семьей переехала в Лос-Анджелес. Начать карьеру заново на новом месте оказалось куда труднее, чем она рассчитывала. В марте 2026 года певица честно призналась, что спустя три года жизни в Америке у нее до сих пор нет ни одной англоязычной песни, ни контрактов, ни собственной команды.

«Я очень начинающий музыкант. Я прям уровня “дно” в Америке», — призналась Дакота.

Сейчас певица живет между США и Бали, где, по ее словам, черпает вдохновение и продолжает писать музыку. Параллельно с музыкой Дакота с мужем ведут онлайн-курсы по медитации под названием «Медиториум» — программа в 2023 году официально получила статус учреждения дополнительного образования в России, в Ставропольском крае.

Отношения с бывшим

Влад Соколовский после развода тоже построил личную жизнь. Сейчас он состоит в отношениях с Ангелиной Сурковой, в 2022 году у пары родился сын Дэвид. Сам певец сообщил — в начале романа они с Сурковой не раз расставались и сходились снова.

«Начало наших отношений, а именно первые полпути, мы друг друга очень жестоко учили, мучили», — делился артист, добавляя, что со временем пара научилась слышать друг друга.

О своих изменах в браке с Дакотой певец до сих пор говорит уклончиво, объясняя случившееся особенностями мужской природы. Несмотря на болезненную историю расставания, бывшие супруги поддерживают контакт ради общей дочери Мии, а сама Дакота признает, что со временем стала относиться к экс-мужу спокойнее. Хотя, по мнению поклонников, которым они делились в соцсетях под недавним постом певицы, до конца обида все же не отпустила.

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