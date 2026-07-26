Исполнительница главной роли в сериале «След Чикатило» Ольга Смирнова столкнулась с реальным маньяком. О том, что случилось, она рассказала «Московскому Комсомольцу».

Ольга Смирнова появилась на кинопремьере и поделилась неожиданными деталями своего детства. Как рассказала артистка, во время создания образа ее героини в сериале «След Чикатило» Смирнова вспоминала ситуации из ее реальной жизни, и там, как оказалось, все было не столь безоблачно.

«Мне как актрисе всегда интереснее разноплановые роли: изучать людей, психологию. Мне было интересно понять, в какую нужно попасть ситуацию, чтобы превратиться в такого человека. Я там нашла свою правду, боль моей героини и ее историю. Поэтому мне было не так сложно играть. И вообще я помню в детстве всяких маньяков, которые раскрывали плащи и пытались куда-то завести. Мне кажется, каждый попадал в похожую ситуацию. Были сумасшедшие люди, которые делали это прямо во дворах посреди народа. Меня хватали за руки, я орала и вырывалась. Это сейчас не очень актуальны все эти дворовые истории, а раньше мы же гуляли во дворах», - рассказала артистка.

Напомним, что актриса Ольга Смирнова также известна своими яркими ролями в сериалах «Жизнь по вызову», «Монастырь» и др.