Российская звезда могла потерять апартаменты в США ценой в $750 тысяч

Известная певица Анжелика Варум оказалась коммунальной должницей в США — её квартиру в Майами чуть не пустили с молотка. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, артистка в январе 2021 года приобрела апартаменты в ЖК Aventi at Aventura 2001 года постройки. За жилье площадью 122 м² она отдала $345 тысяч (26,9 млн по текущему курсу). За эти годы цена на объект поднялась до $750 тысяч (58 млн рублей).

Варум ежегодно платит налог на эту недвижимость в размере $5,8 тысяч (452 тыс. рублей), ежемесячные взносы в ТСЖ составляют $700 (54 тыс. рублей).

Журналисты отметили, что певица нередко забывает платить коммуналку. Это привело к тому, что в июле 2024-го апартаменты внесли под залог Lien — этот статус запрещает продажу недвижимости и портит кредитную историю владельца.

Кроме того, при неоплате 6–12 месяцев ТСЖ подаёт в суд на принудительную продажу квартиры с аукциона.

«Варум повезло: дело до суда дойти не успело. Она погасила долг ровно через полгода после наложения залога», — пояснили авторы статьи.

В октябре 2025 года долги снова накопились. Во второй раз звезда оказалась расторопнее — рассчиталась через 3 месяца, так как испугалась, что действительно лишится дорогого жилья.

Ранее сообщалось, что Варум через четыре месяца после начала СВО тайно приобрела 139-метровый коттедж в Майами стоимостью $550 тысяч (42,9 млн рублей).