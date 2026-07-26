Мария Погребняк рассказала, как приручила крысу, которая ее укусила

Мария Погребняк рассказала, как приручила крысу, которая её укусила
Мария Погребняк рассказала чем закончила история с её новым питомцем — крысой по имени Красотка. Несмотря на то что знакомство с животным началось с болезненного укуса, многодетная мама решила не отказываться от питомца.
По словам телеведущей, теперь крыса полностью изменила своё поведение и стала гораздо дружелюбнее.
«Совсем скоро красотка вернется домой! Многие меня убеждали отказаться от крысы, но я не могла ее бросить! И вот, что творит любовь. Больше она не кусается, идет ко мне на ручки, оказалась нежной и ласковой», — написала Погребняк.
История с Красоткой началась не слишком дружелюбно. Когда Мария решила завести крысу, питомец неожиданно укусил её за руку. По словам телеведущей, рана оказалась небольшой, но глубокой, а крови было много. Знакомые посоветовали ей обратиться за медицинской помощью и сделать прививки.
В итоге Погребняк отправилась в НИИ имени Склифосовского глубокой ночью. При этом отказываться от животного она не собиралась.
Позже Мария связалась с питомником, где приобрела крысу. Там ей сообщили, что после первого укуса животное может продолжить проявлять агрессию, и предложили несколько вариантов — в том числе выпустить питомца в парке или отдать его в зоомагазин.
Однако Погребняк не захотела бросать Красотку. Она отвезла крысу в ветеринарную клинику, где животному предстояло пройти обследование.
«Это живое животное. Просто она с характером, как и я», — с иронией рассказывала она.