Мария Погребняк рассказала, как приручила крысу, которая ее укусила

Мария Погребняк рассказала чем закончила история с её новым питомцем — крысой по имени Красотка. Несмотря на то что знакомство с животным началось с болезненного укуса, многодетная мама решила не отказываться от питомца.

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По словам телеведущей, теперь крыса полностью изменила своё поведение и стала гораздо дружелюбнее.

«Совсем скоро красотка вернется домой! Многие меня убеждали отказаться от крысы, но я не могла ее бросить! И вот, что творит любовь. Больше она не кусается, идет ко мне на ручки, оказалась нежной и ласковой», — написала Погребняк.

История с Красоткой началась не слишком дружелюбно. Когда Мария решила завести крысу, питомец неожиданно укусил её за руку. По словам телеведущей, рана оказалась небольшой, но глубокой, а крови было много. Знакомые посоветовали ей обратиться за медицинской помощью и сделать прививки.

В итоге Погребняк отправилась в НИИ имени Склифосовского глубокой ночью. При этом отказываться от животного она не собиралась.

Позже Мария связалась с питомником, где приобрела крысу. Там ей сообщили, что после первого укуса животное может продолжить проявлять агрессию, и предложили несколько вариантов — в том числе выпустить питомца в парке или отдать его в зоомагазин.

Однако Погребняк не захотела бросать Красотку. Она отвезла крысу в ветеринарную клинику, где животному предстояло пройти обследование.