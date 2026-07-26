Эмма Робертс вышла замуж за Коди Джона спустя два года после помолвки

Актриса Эмма Робертс, звезда сериала «Американская история ужасов», вышла замуж за актёра Коди Джона. Церемония прошла в Айдахо — в одном из самых живописных уголков Америки, пишет Page Six. Свадьба была роскошной, но при этом камерной: только самые близкие.

Пара обручилась ещё два года назад. Тогда Эмма поделилась снимком с роскошным бриллиантовым кольцом и подписала: «Оставлю это здесь, пока моя мама всем не рассказала». Кольцо, по оценкам экспертов, весит около пяти карат и стоит примерно 100 тысяч долларов.

Для Эммы это первый брак. У неё есть семилетний сын Роудс от актёра Гаррета Хедлунда, с которым она рассталась в 2022 году. С Коди Джоном актриса встречается с 2022-го — их роман стал публичным после того, как папарацци застали их целующимися на улицах Нью-Йорка.

Сама церемония, судя по всему, прошла на природе в окружении узкого круга. Кто именно был в числе гостей — пока неизвестно, но племянница Джулии Робертс, несомненно, собрала самых близких.