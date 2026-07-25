Певица Ханна рассказала о плагиате в шоу-бизнесе

Певица Ханна (Анна Иванова) призналась, что ей будет приятно осознавать, что ее образ служит вдохновением для других, даже если кто-то его скопирует. Об этом сообщает NEWS.ru.

Артистка поразмышляла о случаях плагиата и случайных заимствований на мероприятии «Спорт.Музыка. РУ.ТВ» в Завидово. Она сказала, что всем очевидно, кто кого копирует в шоу-бизнесе.

«Ну, это же классно, что я кого-то вдохновляю. Это же здорово. <...> Я думаю, что и вы сами понимаете, кто кого копирует в шоу-бизнесе, поэтому мне приятно, — сказала Ханна.

Ранее сообщалось об особенностях песни «Русская красавица», исполняемой Ханной.