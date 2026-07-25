Шурыгина попросила бывшего привезти колбасу и сыр в СИЗО

Блогер Диана Шурыгина (в замужестве — Шлянина) пожаловалась, что родные и близкие отвернулись от нее после того, как она попала в СИЗО. Об этом пишет «СтарХит».

По данным портала, правоохранители арестовали блогера за съемки и распространение фильмов для взрослых. В СИЗО № 6 «Печатники» молодая женщина пробудет до 19 августа, ее дальнейшую судьбу решит суд.

Журналисты пояснили, что отец Дианы находится на СВО, мама и сестра перестали выходить на связь, дамы, называвшие блогера лучшей подругой, замолчали и удалили переписку с ней.

В связи с этим Шурыгина попросила своего бывшего жениха, криптоинвестора Святослава Гусева, привезти ей колбасу — докторскую и сервелат, чай и кофе, масло, сыры, пюре быстрого приготовления.

Ранее сообщалось, что Диана в последние годы редко попадала на страницы прессы. Она жила в роскошной квартире на Бали, снимала ролики для эротических порталов, вела соцсети, где общалась с подругами.

Интерес к ней проснулся после того, как силовики задержали Шурыгину в Москве и предъявили ей обвинения в распространении порнографии.