Галустян показал дочерей новой жене

Юморист Михаил Галустян впервые снял на видео супругу Лилию Киосе с дочерьми Эстеллой и Элиной от предыдущего брака. Подростки переехали к отцу, пока их мама находится в Монако, сообщает kp.ru.

Галустян снял видео, рассказав, как отдыхает с новой женой и дочками Эстеллой (15 лет) и Элиной(14 лет).

На кадрах семья общается во время обеда в ресторане.

«Снимаешь правильно?» — спросила младшая дочь. «Да. Я люблю снимать», — ответил юморист.

После этого Галустян перевел камеру на старшую дочь Эстеллу. Она отвернулась и стала смотреть в окно.

Глава семейства также показал новую супругу Лилию — «любовь всей своей жизни».

После трапезы Михаил с женой и детьми вернулся домой.

Тем временем экс-супруга юмориста Виктория находится в Монако. Она опубликовала оттуда несколько фото.