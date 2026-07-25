Боня и Соловьев создадут совместную платформу для жалоб россиян
Блогер и модель Виктория Боня вместе с командой журналиста Владимира Соловьева планирует создать платформу для жалоб и предложений россиян. Об этом в субботу, 25 июля, она рассказала в личном блоге.
По ее словам, соответствующее предложение она озвучила ему еще весной, когда между знаменитостями произошел конфликт. Модель сообщила, что сейчас получила ответное сообщение от команды журналиста.
После этого женщина обратилась к подписчикам с просьбой помочь ей в этом деле и выбрать удобные платформы для россиян.
28 апреля Боня подвела итоги дебатов с Соловьевым. По ее словам, многие ее подписчики были недовольны тем, что она пошла на эфир к телеведущему. Однако сама блогер считает, что она осталась в выигрышной позиции, так как смогла использовать площадку телеведущего, чтобы высказаться о насущных проблемах.