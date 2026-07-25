Боня и Соловьев создадут совместную платформу для жалоб россиян

Блогер и модель Виктория Боня вместе с командой журналиста Владимира Соловьева планирует создать платформу для жалоб и предложений россиян. Об этом в субботу, 25 июля, она рассказала в личном блоге.

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По ее словам, соответствующее предложение она озвучила ему еще весной, когда между знаменитостями произошел конфликт. Модель сообщила, что сейчас получила ответное сообщение от команды журналиста.

— Сообщение такое: Владимир обсудил с ВК и МАКС создание платформы для обращений граждан — мы готовы взяться за ее разработку. Однако прежде хотелось бы услышать ваше видение проекта, какой должна быть платформа, каким функционалом обладать? — процитировала Боня ответ представителей Соловьева.

После этого женщина обратилась к подписчикам с просьбой помочь ей в этом деле и выбрать удобные платформы для россиян.

28 апреля Боня подвела итоги дебатов с Соловьевым. По ее словам, многие ее подписчики были недовольны тем, что она пошла на эфир к телеведущему. Однако сама блогер считает, что она осталась в выигрышной позиции, так как смогла использовать площадку телеведущего, чтобы высказаться о насущных проблемах.