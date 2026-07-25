Квартиру Игоря Крутого в США арестовали

Квартиру композитора Игоря Крутого в США арестовали из-за обвинений композитора в мошенничестве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Речь идет о жилье площадью 450 квадратных метров, которую музыкант приобрел за 7,5 миллиона долларов. Жилье находится на частном острове в одном из самых дорогих районов, куда можно добраться только на пароме или вертолете. В настоящее время стоимость жилплощади оценивается почти в 14 миллионов долларов, содержание обходится примерно в 140 тысяч долларов в год.

К обвинению певца в мошенничестве привела попытка миллиардера Олега Бурлакова купить жилье через доверительный фонд. Сделка сорвалась после ухода Бурлакова из жизни. После сестра и дочери бизнесмена обвинили семью Крутого в мошенничестве, заявив, что деньги за жилье передали, а право собственности не получили. Осенью 2025-го года американский суд наложил арест на апартаменты. Их нельзя продать, подарить или переоформить на другое лицо, но можно сдавать в аренду.

В настоящее время дело приостановили из-за решения вопросов о наследстве Бурлакова в Великобритании, Монако и Латвии.

Ранее сообщалось, что мать Крутого купила квартиру в Майами у своей дочери по символической цене, чтобы снизить налоги.