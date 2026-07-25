Киркоров увез в Турцию «Мисс Россию»

Известный певец и шоумен Филипп Киркоров снимает в турецкой Каппадокии очередной клип. В съемках принимает участие «Мисс Россия — 2024» Валентина Алексеева. Об этом пишет «СтарХит».

По данным портала, артист зимой признался, что одинок. Журналисты добавили, что такой мужчина долго не может существовать без любви.

Киркоров и Алексеева размещают в соцсетях совместные кадры из Каппадокии — в красивых, стильных нарядах, на известных площадках для туристов. В частности, в знаменитой долине воздушных шаров.

«О, великая сила искусства. Моя королева, только ради тебя я проснулся сегодня, к шарам тянулся. На такие жертвы пошел! Мы же не спали два дня, вчера закончили вечером, даже ночью. Около 00 часов, а шары начинаются в 4 утра. Смотрю, ты такая свежая, как тебе удалось», — обратился к Валентине артист.

Киркоров заметил, что Алексеева — очень работоспособна, обладает хорошим характером, у нее есть чувство юмора — даже в 4 утра она не капризничала, веселила съемочную группу.

Девушка отметила, что первый съемочный день был просто невероятным, работать с командой профессионалов было очень приятно. Она уточнила, что чувствовала себя, как в сказке, «где каждый человек на своём месте творит волшебство».

По ее словам, она получила бесценный опыт, уникальную возможность «быть частью чего-то грандиозного».