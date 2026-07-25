Появились кадры с Пугачевой и Галкиным* на фестивале Вайкуле в Юрмале

Певица Алла Пугачева и ее супруг, телеведущий Максим Галкин* посетили музыкальный фестиваль артистки Лаймы Вайкуле Laima Rendezvous Jurmala в Латвии. Соответствующие кадры опубликовали в социальных сетях посетители мероприятия.

На снимках знаменитость предстала в белом берете, широких брюках и сером жакете. Свой образ она дополнила ярким макияжем со стрелками. Очевидцы отметили, что у нее остался шрам на подбородке после недавнего удаления импланта.

Ее муж выбрал для мероприятия белый костюм, на шею он надел две золотые цепочки, а на руках было множество браслетов.

© Вечерняя Москва

По информации Voice, телеведущему не понравилось поведение фотографов, которые близко подошли к нему с исполнительницей.

— Что ж вы так прямо... Та отойдите! Это же будет вот такое лицо! — цитирует Галкина* издание.

Максим Галкин* забрал детей у Пугачевой: вот что случилось

15 июля Лайма Вайкуле рассказала, что встречается с Аллой Пугачевой в Юрмале почти каждый день. Они занимаются спортом, проветривают голову и «успокаивают сердце», чтобы оно билось ровно и спокойно, несмотря на «несправедливые вещи вокруг».

*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.