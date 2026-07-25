Дженнифер Лопес призналась, о чем жалеет после расставания с Беном Аффлеком

Дженнифер Лопес дала понять, что после развода с Беном Аффлеком чувствует себя счастливее. Вчера, в день своего 57-летия, певица опубликовала в соцсетях короткое видео, сопроводив его многозначительной фразой: «Когда продолжаешь идти вперед, становится только лучше». Пост появился всего через несколько дней после даты, которая могла бы стать четвертой годовщиной ее свадьбы с актером.

На видео Лопес едет в автомобиле в белом сарафане, улыбается в камеру, а ветер развевает ее волосы. Ранее в интервью она не раз говорила, что за последние годы сильно изменилась внутренне и сегодня чувствует себя гораздо более зрелой, уверенной в себе и гармоничной — и, по словам артистки, именно внутренние перемены делают человека по-настоящему красивым. Кроме того, она жалеет, что так долго тянула с принятием решения о разводе.

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Певица также неоднократно признавалась, что больше не боится одиночества. В недавних интервью она говорила, что сейчас счастлива без отношений и не спешит искать нового партнера. Лопес отметила, что в молодости ей было страшно оставаться одной, однако теперь она воспринимает этот период как возможность жить для себя и наслаждаться собственной жизнью.

Напомним, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек вновь сошлись в 2021 году, поженились летом 2022-го, а спустя два года певица подала на развод. Несмотря на расставание, бывшие супруги сохранили теплые отношения: они продолжили совместную работу над проектами, а сам Аффлек не раз публично отзывался о бывшей жене с большим уважением, отмечая, что она прекрасно относится к его детям и остается очень важным человеком в его жизни.