Светлана Лобода напомнила про премьеру трека снимком топлес

Украинская певица Светлана Лобода напомнила про премьеру трека откровенным снимком. Пост появился в сторис на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя исполнительница предстала на размещенном селфи, сидя на фоне кровати в прозрачных черных колготках и повязке на голове. Она позировала топлес, прикрыв обнаженную грудь рукой.

При этом артистка указала, что 30 июля состоится премьера ее песни под названием «О ней».

Ранее в июле 40-летняя российская супермодель Ирина Шейк снялась топлес для журнала D la Repubblica.