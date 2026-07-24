Певица Суханкина назвала праздником взыскание 8 миллионов с основателя «Миража»

Экс-солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина назвала взыскание с основателя коллектива Андрея Литягина восьми миллионов рублей через суд праздником. Своими мыслями артистка поделилась в беседе с «Известиями».

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— Это огромный праздник, как говорится, на моей улице, который состоялся. Очень много было разговоров по поводу того, что кто пел, кто не пел. Да, это была я. Это мой золотой голос звучит на всех основных песнях группы «Мираж», — рассказала исполнительница.

По ее словам, иск был подан в марте 2025 года, а судебное разбирательство продолжалось около полутора лет. Как рассказала артистка, в ходе процесса были проведены почерковедческая и технологическая экспертизы, которые подтвердили, что договор о передаче прав на музыкальные произведения был сфальсифицирован. Певица заявила, что никогда не подписывала документы об отчуждении прав на свои записи.

Суханкина уточнила, что суд признал недействительными два договора, по которым Литягин передал права Национальному музыкальному издательству. По словам артистки, ее права нарушались на протяжении 40 лет, и нынешнее решение — лишь первый этап в защите ее интересов.

Артистка подчеркнула, что решение суда имеет для нее принципиальное значение. По ее словам, она добивалась официального признания того, что именно ее голос звучит на главных хитах группы «Мираж». По словам певицы, Литягин на протяжении многих лет распространял о ней недостоверную информацию и утверждал, что ее не существует, передает газета.

12 мая 2025 года Мосгорсуд отменил решение Чертановского суда, который в октябре 2024 года удовлетворил иск бывшей солистки группы «Мираж» Наталии Гулькиной о защите чести, достоинства и деловой репутации к бывшей коллеге Маргарите Суханкиной. Причиной подачи иска стали слова певицы о том, что Гулькина вела «беспорядочный образ жизни» и является «слабой на передок».