У Долиной появилась новая квартира

Певица Лариса Долина заявила, что информация о ее жизни в съемной квартире после скандальной истории с квартирой в Хамовниках, была неправдой. Об этом сообщает URA.RU.

По ее словам, новую квартиру она купила не сама — ее купили для нее друзья. Долина отметила, что новое жилье значительно лучше прежнего.

Два года назад Лариса Долина продала пятикомнатную квартиру в Хамовниках за 112 млн рублей, после чего заявила, что стала жертвой мошенников. Суд признал право собственности за Полиной Лурье, новой владелицей квартиры, и Долину выселили.

Впоследствии стало известно, что Лурье так и не стала жить в скандальной квартире и выставила ее на продажу значительно дороже, чем купила.

Позднее появилась информация, что налоговая заблокировала счета Лурье, однако адвокат хозяйки квартиры опровергла это.