Самойлова планирует купить вертолет за более чем 60 миллионов рублей

Оксана Самойлова призналась, что хочет купить вертолёт стоимостью от 60 миллионов рублей. На фестивале Dream Fest блогер также рассказала о дальнейших амбициях в авиации.

© Соцсети

По словам Самойловой, управление вертолётом оказалось куда сложнее, чем она предполагала.

«Я и мои сумасшедшие идеи. <...> Я думала, что там сел, нажал — тык‑тык — и полетела. Нет, оказывается, не так. Очень сложно. Абсолютно новые нейронные связи образовываются каждый полёт. Дальше я хочу пилотировать самолёт, но это сильно легче», — пояснила она.

Сейчас многодетная мама регулярно летает на вертолёте — в частности, добирается так до своей фермы. При этом она не собирается останавливаться на достигнутом. В планах — освоить пилотирование самолёта, которое, по её мнению, заметно проще.

«Не позорься!»: в соцсетях раскритиковали тоскующую по Джигану Самойлову

На том же фестивале Самойлова рассказала о реакции Джигана на её трек о бывших. Для рэпера, как оказалось, премьера композиции не стала сюрпризом, так как он мог ознакомиться с ней заранее.