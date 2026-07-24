Рэпера P. Diddy поместили в одиночную камеру после драки с другим заключенным

Американского рэп-исполнителя и продюсера Шона Комбса, известного как P. Diddy, перевели в одиночную камеру после того, как он подрался с другим заключенным. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщил телеканал NBC.

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Инцидент произошел в федеральном исправительном учреждении Форт-Дикс в штате Нью-Джерси, где артист отбывает наказание.

— Комбс был помещен в одиночную камеру после того, как он ввязался в драку с другим заключенным в федеральной тюрьме, — говорится в материале.

15 июня стало известно, что срок тюремного заключения P. Diddy снова сократили на полтора месяца. Теперь он выйдет из тюрьмы 23 февраля 2028 года вместо 15 апреля.

2 июня СМИ сообщили, что прокуратура Лос-Анджелеса приступила к расследованию новых обвинений в сексуальном насилии, выдвинутых в отношении осужденного за транспортировку людей для занятия проституцией Комбса. Речь идет о нападениях на мужчину в 2020 и 2021 годах. Показания об этом поступили осенью 2025 года.

Ранее Комбса перевели в тюрьму с более низким уровнем безопасности и программой лечения наркозависимости.