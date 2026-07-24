Раймонд Паулс спокойно воспринял запрет своих песен на латвийском радио

Композитор Раймонд Паулс заявил, что спокойно относится к решению латвийского парламента ограничить трансляцию восьми его песен. Об этом он сказал в беседе с ТАСС.

«Пусть запретят. Я ничего об этом не думаю, я смотрю на это со стороны», — сказал Паулс.

Сейм Латвии ранее одобрил поправки, запрещающие радиостанциям ставить в эфир произведения, созданные лицами, находящимися под санкциями. По данным портала Delfi, ограничения затронули восемь песен Паулса, поскольку их исполняют российские артисты, включенные в санкционные списки.