Бузова рассказала об ухудшении здоровья

Певица Ольга Бузова рассказала, что травма не ее ноге осложнилась. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По словам Бузовой, ей грозит еще одна операция. Сейчас на травмированной ноге специальная вакуумная повязка, но рана все еще заживает слишком медленно.

«Очень долго заживает рана, большая оказалась, серьезная. <...> Вновь может понадобиться хирургическое вмешательство. Я очень надеюсь, что обойдется без него» — рассказала она.

Помимо этого, у Бузовой начались отеки.

«Отек по всему телу, отек в тех местах, где никогда его не было. У меня появился огромный живот», — добавила Бузова.

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Бузова также рассказала, что уже устала от длительного лечения. При этом, она продолжает давать концерты и играет в спектакле. Как сообщает издание, на сцене Бузова танцует, хотя врачи запретили ей напрягать колено и сгибать ногу.

Напомним, что травма на ноге Бузовой появилась в прошлом месяце — певица серьезно упала.