«Не позорься!»: в соцсетях раскритиковали тоскующую по Джигану Самойлову

Самойлова дала понять, что Джиган по-прежнему занимает важное место в ее жизни.

© WomanHit.ru

Оксана Самойлова стала официально свободной женщиной 1 апреля этого года. В этот день она развелась с Джиганом, с которым прожила много лет и от которого родила аж четверых детей. Экс-супруги расстались без скандалов. Они тихо и мирно поделили имущество и договорились о том, как будут проводить время с наследниками.

После развода Самойлова не дает себе скучать. Она ударилась в путешествия, тусовки, фермерское хозяйство и многое другое. Не забывает Оксана и о социальных сетях, которые продолжает вести так же активно, как и раньше. Здесь жизнь неутомимой бизнесвумен тоже вовсю кипит.

Сегодня многодетная мать раскрыла, для чего ей это нужно — чтобы поддразнить бывшего мужа.

«Мы не блокируем бывших, они должны видеть, что такое — интересная жизнь!» — написала блогерша.

Однако в комментариях мнения разделились. «А что, так можно? Можно!», «Стадия „смотри, кого потерял!“. Какой ужас!», «Ой нет! Иначе жизни не дадут. Блочьте и забудьте эту энергию», «У вашего бывшего вроде тоже интересная жизнь», «Когда человек счастлив, он не показывает это все», «Чтобы что-то доказать?», «Оксан, не позорься», — написали фолловеры Самойловой.