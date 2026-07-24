Пугачева выдала счет на $200 тысяч: Вайкуле в шоке от дружеских цен

Когда-то это был один из самых ярких летних праздников в Прибалтике. Красные ковровые дорожки, звёздные имена, полные залы и шампанское рекой. Сегодня же организаторы рассылают бесплатные приглашения на ВИП-места, чтобы не выступать в гулкой пустоте. Что случилось с фестивалем, который Лайма Вайкуле организовывала много лет?

© runews24.ru

Фестиваль, рождённый из чужой катастрофы

Всё началось с чужой катастрофы: «Новая волна» Игоря Крутого в 2015 году лишилась юрмальской прописки — политическая атмосфера в Латвии стала такой, что держать там главный русскоязычный конкурс стало невозможно. Крутой был вынужден искать новую площадку. Казалось бы, трагедия для всех.

Но только не для Лаймы Вайкуле. Певица мгновенно сориентировалась и создала собственный фестиваль — на той же площадке, в то же летнее время, с той же концертной атмосферой. Отсчёт «Рандеву» ведёт с 2015 года — 11 сезонов, каждый из которых давался всё тяжелее предыдущего.

Крутой, который считал Вайкуле близким другом, был, мягко говоря, удивлён таким поворотом. Но певицу это, судя по всему, не смутило ни на секунду.

«Для Лаймы друг — понятие такое несущественное. Для неё важно, есть ли у неё деньги в кармане. Кто их даёт, тот и друг. А если деньги не приносит — какой он ей друг? Лайма всегда была хитрой женщиной», — не стал выбирать слова продюсер Леонид Дзюник.

Первые годы «Рандеву» и правда гремело. Звёзды приезжали, залы заполнялись, пресса писала восторженные рецензии. Казалось, Вайкуле удалось невозможное — создать с нуля работающий фестивальный бренд там, где только что рухнул чужой.

Пять лет вниз по наклонной

Продажи начали буксовать — сначала незаметно, потом всё откровеннее. Европейская публика фестивалем не интересовалась: имена участников им ничего не говорили. Местная латвийская аудитория тоже не рвалась в кассы. А русскоязычные зрители, на которых «Рандеву» де-факто и ориентировалось, после 2022 года оказались в крайне непростой ситуации — политическая атмосфера в Латвии резко изменилась.

Местные журналисты каждый июль пишут одно и то же: пора бы уже поставить точку. Причина понятна: многие участники поют на русском языке, а отношение властей к этому языку в Латвии становится всё жёстче. В нынешнем году дошло до запрета афиш на русском. Вайкуле в интервью раскритиковала инициативу открыто, без обиняков.

Когда её спросили о возможной отмене фестиваля, певица ответила жёстко и по-деловому:

«Заплатите нам неустойку — и всё».

Ни капли сентиментальности, только цифры.

Три вечера в «Дзинтари»: кто вышел на сцену

Три вечера в «Дзинтари» — вот и весь фестиваль. Четверг, пятница, суббота. Афиша нынешнего года — это своего рода срез постсоветской эмигрантской тусовки с добавлением украинских артистов и нескольких малоизвестных европейцев.

Из российских участников — трое с одинаковой пометкой в документах: Макаревич*, Монеточка* и Noize MC*. Минюст РФ присвоил им статус иноагентов, сами они давно живут за пределами страны. Из украинских — группа «Вопли Видоплясова» с известным русофобом Олегом Скрипкой, а также Оля Полякова и дуэт «Потап и Настя».

Отдельная история — Николай Трубач, живущий в Лондоне и позиционирующий себя как украинский артист. Широкой публике он известен прежде всего по дуэту «Голубая луна» с покойным Борисом Моисеевым.

Остальные участники — латвийские исполнители, которые за пределами республики практически неизвестны.

Деньги — вот главная проблема фестиваля. Серьёзных спонсоров нет. По данным Telegram-канала SHOT, Вайкуле получила от властей Юрмалы грант в размере около трёх миллионов рублей, город предоставил «Дзинтари» бесплатно и вложил порядка 780 тысяч евро в содержание площадки. При всём этом грант покрывает лишь десятую часть расходов на проведение.

По сути, Лайма зарабатывает на фестивале сама — это её основной источник дохода сегодня. Российскую пенсию она не получает, латвийская по меркам её прежней жизни — капля в море. Замкнутый круг выглядит безжалостно: без громких имён билеты не продаются, без продажи билетов нет денег на громкие имена.

Годами главной звездой «Рандеву» была женщина, которая на сцену не выходила

Годами главной звездой «Рандеву» была женщина, которая на сцену не выходила вовсе — просто сидела в зале. Алла Пугачёва приезжала как гостья, камеры фиксировали каждый её взгляд, каждую реакцию, каждый новый образ. Обсуждение не утихало неделями. Это был главный пиар-ход мероприятия — и, по правде говоря, куда более эффективный, чем любая афиша.

В этом году Вайкуле на прямой вопрос об участии Примадонны ответила уклончиво: «Будут все!» Что это значит на практике — большой вопрос.

Продюсер Дзюник уверен: Пугачёва, скорее всего, появится. Но не ради Лаймы. Просто каждое лето она приезжает в Прибалтику — климат здесь куда мягче, чем на Кипре или в Израиле, где в это время стоит настоящее пекло. Придёт, потому что надо же куда-то приходить, чтобы о тебе вспоминали.

А вот выступать на сцене Пугачёва точно не станет. Когда Вайкуле попыталась договориться, Примадонна назвала гонорар — $200 тысяч. Таких денег у фестиваля нет. Так что максимум, на что может рассчитывать «Рандеву» — фото Аллы Борисовны в зрительском кресле.

Пугачева призналась в тяжелой болезни

ВИП за бесплатно: как продают то, что не покупают

Местные блогеры не стесняются: в соцсетях уже гуляют скриншоты приглашений на ВИП-места — тех самых, за которые по кассе числится 230 евро. По данным организаторов, сейчас в открытой продаже осталось менее 10% билетов. Но вопрос не в том, сколько их осталось, а в том, сколько реально куплено.

Цены в этом году — от 50 до 230 евро. За 200 с лишним евро зритель рискует оказаться за одним столом с тем, кто получил место даром.

«Рандеву» идет ко дну

«Рандеву» держится как последний гвоздь в стене, с которой уже сняли все картины. Приезжают какие-то артисты, поют какие-то песни, иногда даже на русском языке, такой маленький и специфичный музыкальный мирок, который годами выстраивала под себя Лайма Вайкуле.

Сегодня этот мирок почти разрушен — санкциями, запретами, эмиграцией. Артисты рассыпались по разным странам и лагерям. Аудитория раздроблена. Площадки закрываются. Спонсоры уходят.

Вайкуле упрямо продолжает. Можно восхищаться этим упрямством, можно качать головой. Но пока фестиваль существует — он остаётся одной из немногих точек, где всё это ещё как-то держится вместе. Пусть на честном слове, бесплатных билетах и надежде, что Пугачёва всё-таки придёт и сядет в первый ряд.

* - внесены Минюстом РФ в список иноагентов