Mash: певицу МакSим могли госпитализировать после приёма успокоительных
Певицу МакSим (Марину Максимову) могли госпитализировать после приёма успокоительных препаратов. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По данным канала, после смерти отца артистка на фоне сильного стресса якобы приняла слишком большой объём седативных средств.
После этого, как утверждает Mash, певица пожаловалась на слабость и спутанность сознания.
Сама МакSим пока не подтверждала и не опровергала эту информацию.
Ранее певица МакSим сообщила о смерти своего отца из-за онкологического заболевания.