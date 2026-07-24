Певицу МакSим (Марину Максимову) могли госпитализировать после приёма успокоительных препаратов. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, после смерти отца артистка на фоне сильного стресса якобы приняла слишком большой объём седативных средств.

После этого, как утверждает Mash, певица пожаловалась на слабость и спутанность сознания.

Сама МакSим пока не подтверждала и не опровергала эту информацию.

МакSим госпитализировали

Ранее певица МакSим сообщила о смерти своего отца из-за онкологического заболевания.