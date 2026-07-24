Певица Mary Gu откровенно рассказала о потере любимого питомца

Певица Mary Gu откровенно рассказала о тяжёлой утрате, которая стала одним из самых болезненных событий в её жизни. В разговоре с POPCAKE артистка призналась, что несколько лет назад ей вместе с близкими пришлось принять непростое решение — усыпить любимого кота.

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По словам исполнительницы, питомцу поставили тяжёлый диагноз, а шансов на выздоровление уже не оставалось. После потери животного Mary Gu долгое время находилась в тяжёлом эмоциональном состоянии и призналась, что полностью пережить такую боль невозможно.

«Никак ты не справляешься с этим. Просто живешь дальше, и по итогу эта боль чуть-чуть укладывается под какие-то события, которые происходят, но продолжает в тебе жить», — поделилась певица.

Mary Gu не раз рассказывала о своей любви к животным. Артистка участвует в благотворительных акциях и поддерживает инициативы, направленные на помощь питомцам.

Ранее певица Mary Gu рассказала Super, как встретила свою новую собаку.