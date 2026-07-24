«Я есть, и я это доказала»: Суханкина о суде с продюсером

Экс-солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина заявила, что выиграла суд у продюсера Андрея Литягина и доказала свое «существование» в истории коллектива. Об этом она рассказала «Пятому каналу».

По словам артистки, продюсер долгие годы пытался поставить под сомнение ее роль в проекте, однако решение Замоскворецкого районного суда Москвы положило этому конец. Суд постановил взыскать с Литягина около восьми миллионов рублей по иску о неправомерной передаче Национальному музыкальному издательству прав на 29 совместных фонограмм, включая «Музыка нас связала» и «Я больше не прошу».

Разбирательство длилось около полутора лет. Певица заявила, что почерковедческая и технологическая экспертиза доказала, что договор был «фальсифицирован».

«Он рассказывал всем, что меня не существует. А я есть, и я сегодня доказала это», - подчеркнула певица.

Суханкина отметила, что присужденная компенсация касается только двух договоров. Певица подчеркнула, что это лишь начало юридической борьбы и она намерена добиваться справедливости за все сорок лет использования записей с ее вокалом. Литягин заявил «Комсомольской правде», что не согласен с решением суда и намерен его обжаловать. Он сказал газете, что экспертиза, назначенная судом, подтвердила подлинность подписи певицы.