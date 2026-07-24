Известный продюсер высказался о возможном концерте экс-солиста Modern Talking в РФ

Бывший участник немецкого поп-дуэта Modern Talking Дитер Болен, скорее всего, не выступит с сольным концертом в России. Как сообщает News.ru, об этом заявил продюсер Павел Рудченко.

По мнению Рудченко, Болен не собирается организовывать некое шоу с продажей билетов — если он и появится на частном мероприятии, то, возможно, просто выступит на нем и уедет.

«Это, возможно, будет в стиле дискотеки 2000-х годов, например. В рамках таких сборных концертов он вполне может выйти с несколькими номерами. То, что будет сольник, я не уверен», — сказал продюсер.

Ранее Telegram-канал Shot заявил, что Болен может приехать в Москву для выступления на частном мероприятии одной из российских компаний. По предварительной информации, певец запросил у организаторов гонорар в размере 500 тысяч евро за час (почти 45 млн рублей). Также звезде нужно предоставить перелет в Москву бизнес-классом и пятизвездочный люкс.