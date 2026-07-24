Кристина Асмус похудела на 12 килограммов за год

Кристина Асмус поделилась в личном блоге историей своего преображения ради роли в комедии «Холоп‑3». 38‑летняя актриса рассказала, как ей удалось сбросить вес к съёмкам третьей части популярной франшизы.

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По словам Асмус, прошлым летом она весила примерно на 10–12 килограммов больше обычного — это было связано с определёнными событиями на другой съёмочной площадке, о которых артистка пообещала рассказать позже. Кристина сразу взяла высокий темп. В её распорядок вошли регулярные тренировки в зале, жёсткий контроль калорий, массажи, а также ходьба, бег, езда на велосипеде и плавание.

«Потом я как начала сбрасывать. Настолько сильно и стремительно, что одни и те же костюмы мне ушивали каждую смену! В какой-то момент костюмеры не выдержали и сказали: "Кристина, пожалуйста, ты можешь больше не худеть". И я поняла, что пора остановиться и начать питаться чем-то, кроме воздуха», — написала Кристина Асмус.

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