Сбросил вес и сменил образ: фанаты восхищаются преображением Стаса Михайлова

Певец Стас Михайлов восхитил фанатов своим преображением. Как сообщает «Пятый канал», он сбросил около 17 килограммов, стал выглядеть моложе и сменил образ.

Как предположила врач эстетической медицина Марина Колесникова, перемены могут быть результатом комплексного антивозрастного подхода. Эксперт отметила, что за эти годы контуры его лица стали более четкими, брыли уменьшились, взгляд стал более открытым, а качество кожи улучшилось. По ее мнению, Михайлов мог прибегнуть к SMAS лифтингу, блефаропластике, лазерному омоложению, RF лифтингу, биоревитализации и ботулинотерапии.

«Ключевой момент — качественно выполненные процедуры не нарушили эстетические пропорции мужского лица. Сохранены мужественный контур нижней челюсти, естественная мимика, индивидуальность и гармония черт», — заявила Колесникова.

Сам артист объясняет преображение сменой образа жизни: отказ от алкоголя, переход на особый режим питания. Из косметологических вмешательств он признал лишь неудачный опыт с ботоксом. Реакция фанатов разделилась: одни восхищаются Михайловым, а другие ностальгируют по прежнему образу артиста. Сам певец относится к критике с юмором.