Стало известно о расставании Иракли и Гребенщиковой

Певец Иракли и его экс‑супруга Елена Гребенщикова решили «идти отдельно» по жизни. Об этом рассказала в соцсетях сама Гребенщикова, слова которой приводит Telegram-канал «Звездач».

Воссоединение пары, которая развелась 12 лет назад, не увенчалось успехом. И Елена Гребенщикова призвала не винить в этом измену или то, что «кто-то оказался плохим человеком».

«Иракли хочет большую семью, детей, какой-то традиционный вариант брака, а я на данном этапе хочу выбирать себя. Я хочу строить карьеру, хочу знать, что я еще могу, хочу жить своей жизнью. (…) А Иракли, наверное, не тот человек, который будет способствовать тому, чтобы я шла и выбирала себя», - пояснила она.

Елена Гребенщикова подчеркнула, что они с бывшим мужем остаются родителями двух сыновей и близкими людьми, но «дальше идут отдельно».

Ранее в СМИ появилась информация о беременности 22-летней модели Екатерины Лукьяновой, которая утверждает, что ждет ребенка от Иракли. По словам девушки, певец обрадовался, когда узнал о ее беременности, но потом перестал поддерживать, ссылаясь на плотный рабочий график.