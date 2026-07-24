«Их надо лечить»: Пригожин оценил запрет песен Паулса в Латвии

Политиков Латвии, инициировавших запрет, под который попали и произведения латвийского композитора Раймонда Паулса, нужно лечить. Такое мнение высказал News.ru продюсер Иосиф Пригожин.

Ранее сейм Латвии поддержал законопроект о запрете радиостанциям воспроизводить произведения, написанные лицами, находящимися под санкциями страны или Евросоюза. При этом под запретом оказались и восемь песен композитора Раймонда Паулса, так как они исполнялись «подсанкционными» российскими исполнителями.

Продюсер Иосиф Пригожин назвал просто «смешным» запрет песен Паулса в Латвии.

«Трудно бороться с больными людьми, их надо лечить. Сейчас песни слушают на стриминговых платформах, радио практически никому не нужно. Я надеюсь, Раймонд Паулс никак из-за этого не расстраивается», — заявил он.

По мнению продюсера, действия латвийских властей лишены всякой логики, и запрещать песни Паулса «просто глупо», так как они никак не могут навредить.

«Великий композитор Паулс будет жить вечно. А люди, которые его запрещают, теряют связь с реальностью, и о них никто не вспомнит. Они живут своими минутными амбициями и, наверное, детскими травмами. По-другому назвать это нельзя», — подытожил Пригожин.

Напомним, что парламент Латвии также принял решение о запрете на импорт книг, газет, игрушек, видеоигр, спорттоваров, одежды и обуви из России и Белоруссии.