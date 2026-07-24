Гардероб Бурхуновой оценили в миллионы рублей

Татьяна Брухунова, супруга Евгения Петросяна, опубликовала в соцсетях свежие снимки в люксовом наряде. Общая стоимость представленных вещей составила около 3,5 млн рублей, передает «Звездач».

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Образ выдержан в розовой гамме: юбка за 25 тыс. рублей, балетки Chanel за 85 тыс. рублей, жакет за 10 тыс. рублей и клатч Zara почти за 5 тыс. рублей.

Основная часть суммы пришлась на аксессуары других оттенков: часы Cartier оцениваются в 1,8 млн рублей, кольцо Bvlgari — в 930 тыс. рублей, сумка Chanel — почти в 570 тыс. рублей.

В июне Брухунова рассказала, что перенесла плановую операцию и поделилась подробностями восстановления. По ее словам, последующая неделя выдалась непростой: процедуры, перевязки, антибиотики и обезболивающие препараты. Как отметила Брухунова, «теперь все почти позади». Она выразила благодарность всем тем, кто ее поддержал.

Несмотря на восстановление, Брухунова старалась отвлекаться: проводила время с семьей, ходила в кино с супругом и близкими, а также уделяла внимание детям.