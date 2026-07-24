Лобода и Плетнева провели «тайный концерт» в Казахстане

Telegram-канал Mash сообщает, что певицы Светлана Лобода и Анна Плетнева выступили на частном мероприятии в Алма-Ате. По данным канала, закрытый концерт был организован в честь первого дня рождения дочери крупного грузинского предпринимателя.

По информации Mash, праздник в морском стиле прошел 19 июля на территории парка при отеле Swissotel Almaty. Для гостей подготовили лазерное шоу над бассейном, а безопасность на площадке обеспечивала усиленная охрана, запретившая фото- и видеосъемку.

Как утверждает Mash, открыла концертную программу Анна Плетнева. Главным гостем вечера канал назвал Светлану Лободу. По словам источников канала, ее выступление обошлось организаторам почти в 16,6 миллиона рублей с учетом гонорара, перелета и выполнения условий райдера.

Mash отмечает, что украинская артистка исполняла композиции на русском языке и соблюдала усиленные меры конфиденциальности, покинув площадку сразу после выступления. Общение с гостями ограничилось поздравлением именинницы со сцены и коротким разговором с ее родителями.

Источники Telegram-канала заявили, что райдер Лободы включал проживание в отеле Ritz-Carlton, перелет бизнес-классом и автомобиль представительского класса.