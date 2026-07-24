«Коленом придавил»: T-Killah рассказал о драке с бывшим Бородиной

Рэпер T-Killah (Александр Тарасов) признался, что первым напал на экс-участника «Дома-2» Михаила Терехина. Об этом он сказал в шоу «Утро.ТНТ», выпуск которого опубликовали на Rutube.

Напомним, что Тарасов и Терехин устроили борьбу на диване. На кадрах передачи было видно, перед конфликтом Тарасов заявил о «гендерных проблемах» своего оппонента, после чего Михаил набросился на противника.

«Борьба, которая у нас была, случилась не с его стороны. На самом деле я один раз на него напал. Коленом придавил, это не вошло в эфир. И только после этого он запрыгнул на меня», — пояснил T-Killah.

Терехин добавил, что не может охарактеризовать его отношения с бывшим телеведущей Ксении Бородиной — назвать их враждой или заявить, что они «побратались».