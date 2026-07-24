«Как цыгане»: сеть раскритиковала выход в свет Стаса Михайлова с дочерьми

Певец впервые за долгое время появился на публике в компании своих наследниц — 16-летней Иванны и 13-летней Марии. Мероприятием стал фестиваль Dream Fest под Баку, однако внимание зрителей привлекли не звездные гости, а спорные образы, которые мгновенно вызвали волну негодования в соцсетях.

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Стас Михайлов нарушил многолетнюю традицию и впервые за долгое время вышел в свет вместе с дочерьми. Артист приехал на фестиваль Dream Fest, который проходил в окрестностях Баку, в сопровождении 16-летней Иванны и 13-летней Марии. Появление знаменитого семейства на красной дорожке не осталось незамеченным — публика в социальных сетях мгновенно разразилась комментариями.

© Соцсети

Пользователи не стеснялись в выражениях, критикуя как выбор нарядов, так и общий вид звездной семьи. Среди наиболее резких высказываний: «Как цыгане», «Очень вульгарно девушки одеты», «Выглядят как тетки взрослые», «Женихов подыскиваете?», «Деньги есть, но почему так одеваются?», «Как шуты», «Совсем вкуса нет», «Вы в зеркало смотрелись?», «Неужели некому было помочь с выбором одежды?», «Ужасные образы у всех». Мнения о мероприятии разделились, но негативных отзывов оказалось значительно больше.

Напомним, что личная жизнь Стаса Михайлова всегда была насыщенной. В 2011 году артист женился на своей давней возлюбленной Инне Пономаревой. Интересно, что до брака с певцом менеджер артиста 15 лет состояла в браке с известным футболистом Андреем Канчельскисом. Спортсмен в интервью признавался, что бывшая жена просила его не устраивать разборок с Михайловым и не поднимать на него руку, хотя, по словам футболиста, таких мыслей у него и не возникало, несмотря на тяжелое расставание. От этого брака у Инны остались двое детей — дочь Ева и сын Андрей.

Кроме того, у самого Михайлова есть 24-летний сын Никита от первого брака с Инной Горб, а также 20-летняя дочь Дарья от бэк-вокалистки Натальи Зотовой. Исполнитель не раз подчеркивал, что всегда принимал активное участие в жизни всех своих детей и помогал им финансово. По убеждению артиста, так должен поступать любой нормальный мужчина, и он не делает в этом вопросе исключений ни для кого из наследников.