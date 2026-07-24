Певицу МакSим госпитализировали на фоне смерти ее отца

Врачи госпитализировали певицу МакSим после смерти ее отца — сейчас она находится в больнице под наблюдением врачей.

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Об этом исполнительница в пятницу, 24 июля, рассказала в своем личном блоге.

— На фоне сильнейшего стресса мое состояние здоровья резко ухудшилось, мне потребовалась госпитализация, и в настоящее время я прохожу лечение. К сожалению, врачи запретили мне перелеты и любые выступления до полной стабилизации состояния, — написала она.

По словам артистки, сейчас она переживает очень сложный период. По этой же причине ей пришлось отменить все свои ближайшие выступления. МакSим поблагодарила фанатов «за поддержку, внимание и уважение к ее состоянию».

На данный момент известно, что отец исполнительницы скончался после тяжелой болезни. О потере родителя певица узнала незадолго до выхода на сцену в Москве. Похороны прошли в Казани в воскресенье, 19 июля.