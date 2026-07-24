«Вам повезло»: Ида Галич ответила на оскорбления Гордон

Телеведущая и блогер Ида Галич отреагировала на слова юриста Екатерины Гордон о «бабах страшненьких», сочтя неприемлемым переход на обсуждение внешности. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

Скандал разразился на съемках шоу «Большой куш». Екатерина Гордон, приехавшая на площадку вместе со своей подругой Светланой Сильваши, резко высказалась в адрес других участниц проекта, отметив, что «бабы страшненькие» хотят выгнать их из-за внешности.

По словам Иды Галич, не всем изначально повезло с внешним видом, но это не повод опускаться до оскорблений.

«Есть лица по-настоящему красивые. Ну да, вам повезло. Вы - красотки. Но разве вам дает это право называть кого-то страшными и некрасивыми бабищами?!», — поинтересовалась Галич у своих соперниц.

После чего к скандалу подключилась Светлана Сильваши, которая обвинила Иду Галич в двойных стандартах.