Дибров показал, как проводит время с детьми и сыном Романа Товстика

Телеведущий Дмитрий Дибров показал, как проводит время со своими сыновьями и сыном миллиардера Романа Товстика, к которому ушла его бывшая жена Полина. Об этом сообщает Starhit.

Напомним, что Дибровы развелись в 2025 году после 16 лет брака. Телеведущий сохранил хорошие отношения с супругой, которая родила ему троих сыновей. На днях 66-летний артист сходил в ресторан со своими наследниками и сыном Романа Товстика.

«Это я, мой сын Саша Дибров, а это — сын Илюша, сын Федя. Вот это — прекрасный Артем Товстик, сын Романа Товстика. Потому что мы знаем, что все дети — это твои дети. А сейчас мы начнем жарить мясо», — заявил Дибров.

Подписчики телеведущего удивились такому раскладу событий. Некоторые из них посчитали Диброва довольно мудрым и добрым человеком, предназначение которого — «объединить детей».