Анфиса Чехова вернулась домой после четырех месяцев жизни в США

Анфиса Чехова вернулась в Россию после почти четырёх месяцев, проведённых в США. Телеведущая вместе с собакой по кличке Картошка наконец приехала домой и воссоединилась с мужем Александром Златопольским.

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Кадрами возвращения Чехова поделилась в личном блоге. По словам телеведущей, супруг встретил её с цветами. При этом сам момент встречи она не стала снимать на телефон, поэтому на опубликованном видео всё выглядит достаточно сдержанно.

«Но поверьте, это было что-то! Саша соскучился по мне, Картошка соскучилась по нему, все прыгали, визжали и целовались», — рассказала Чехова.

Телеведущая провела в Нью-Йорке около четырёх месяцев. Она отправилась в США вместе с собакой из-за её лечения от онкологического заболевания. За время пребывания в Америке Чехова также делилась впечатлениями от жизни в мегаполисе и признавалась, что реальность Нью-Йорка оказалась совсем не такой, какой она привыкла видеть её в фильмах.