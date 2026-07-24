Джон Бон Джови прервал концерт со словами «Мне больно» и ушел со сцены

Американский музыкант Джон Бон Джови внезапно прервал свой концерт в Мэдисон-сквер-Гарден в Нью-Йорке. Об этом сообщает Daily Mail.

64-летний артист 23 июля проводил восьмое из девяти шоу подряд на площадке в рамках тура своей группы Bon Jovi «Forever». После исполнения хита «Livin' On A Prayer» певец объявил, что не может продолжать.

«Извините, мне больно и я не могу показать вам класс», — сказал он, по словам очевидцев.

Затем музыкант призвал посетителей не выбрасывать билеты.

«Просто придержите их, мы придумаем, как перенести встречу», — пообещал Бон Джови.

Джерри Брейден, ведущий подкаста музыканта, написал в социальной сети X, что рокер борется с инфекцией носовых пазух.