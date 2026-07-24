Газманов прокомментировал свадьбу наследницы

Певец Олег Газманов прокомментировал свадьбу своей 22-летнией дочери Марианны. Как сообщает РИА Новости, артист был не против брака и даже поддержал ее.

Бракосочетание девушки состоялось в начале июля в Грибоедовском дворце бракосочетания в Москве — Газманов и его жена одобрили выбор дочери. Семья решила не устраивать пышный праздник и собрала лишь самых близких.

«Насколько сложно было отпускать? Аривидерчи, доча!», — сказал он, отвечая на вопрос о том, сложно ли было отпускать дочь в самостоятельную жизнь.

По словам артиста, Марианна и ее избранник Максим встречались на протяжении двух лет. Он добавил, что они не стали бы препятствовать ее решению, даже если бы не были довольны женихом девушки. Газманов уверен, что ревностно относиться и не отпускать из-за того, что кто-то чужой будет обнимать твою дочь — «это эгоизм».