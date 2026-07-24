Никита Пресняков воссоединился с семьей в Испании

Никита Пресняков спустя год разлуки воссоединился с семьёй в Испании. 35-летний музыкант встретился с отцом Владимиром Пресняковым, его супругой Натальей Подольской и младшими братьями.

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Кадрами долгожданной встречи Подольская поделилась в личном блоге. На видео Никита обнимается с мачехой и младшим братом Артёмом: «Наш любимый», — подписала певица видео встречи.

«Как будто не уезжал», — отметил музыкант.

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Вскоре Пресняков встретился и с отцом. Владимир тепло обнял сына, а Наталья Подольская запечатлела семейную встречу на видео.

«Мои любименькие», — сказала она, наблюдая за воссоединением близких.

До этого Никита успел пообщаться ещё с одним младшим братом — Иваном. Мальчик уже строил планы на совместное время с родственником и сообщил маме, что собирается играть у Никиты на PlayStation, когда тот переоденется.