Седокова подверглась жесткой критике из-за откровенного фото

Певицу Анну Седокову захейтили из-за откровенного снимка, который она опубликовала в социальных сетях. Об этом сообщает Super.ru.

Артистка выложила черно-белый снимок в черном белье и чулках с подтяжками. Рядом с ней в кадр попал пудель, который выглядит расстроенным.

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Одна из подписчиц написала Седоковой в личные сообщения, заявив, что ее фото — «антисекс».

«Это был мой оплот, моя крепость, мой парашют. Мои фото в чулках — моя подушка безопасности. Там еще пудель — он вам что, антисекс?», — ответила артистка, опубликовав сообщение в соцсети.

Также Анна опубликовала фото женщины, которая ей написала, заявив, что «секс у всех разный».