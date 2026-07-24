Звезда «Реальных пацанов» рассказал, как ему помогает теща-астролог

Актер и музыкант Владимир Селиванов (Vavan) признался, что его будущее планирует теща-астролог. Как сообщает «Пятый канал», об этом он рассказал журналистам во время концерта ко дню своего 41-летия.

Женщина профессионально занимается астрологией и работает психологом. По словам артиста, она составляет для него специальную «карту», в которой указывает возможные направления развития, советует, на чем стоит сделать акцент и каких решений избегать.

«Обожаю свою тещу. Очень сильно люблю. Мой путеводитель, помощник, подсказчик по жизни», — заявил он.

Селиванов добавил, что ценит мудрость и позитивный настрой матери своей жены и с уважением относится к ее советам.