Ангельски красивая дочь Марии Порошиной восхитила россиян

Мария Порошина воспитывает пять детей от разных мужчин. Старшая дочь Полина родилась в отношениях актрисы с Гошей Куценко. Серафима, Аграфена и Глафира появились на свет в браке с Ильей Древновым. Самый младший ребенок звезды "Ночного дозора" — Андрей. Имя отца долгожданного сына Мария скрывает.

О наследнике Порошина в целом рассказывает неохотно. Зато часто делится фотографиями дочек. Так, недавно Порошина объявила новости про Аграфену, свою среднюю дочку. Девушка пошла по стопам родителей и после девятого класса поступила в колледж имени Леонида Филатова.

"Груня сдавала ОГЭ и поступала на актерское... Я очень нервничала переживала. Матери выпускников меня поймут..." — отмечала Мария.

Во время время летних каникул Порошина отвезла детей к морю. На своей странице в соцсети, она показала, как выросла Аграфена. Она разместила фото с 16-летней девушкой, чем привела поклонников в восторг.

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