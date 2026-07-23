Ани Лорак рассказала, как переживает подростковый период дочери

Певица Ани Лорак рассказала о том, как переживает подростковый период своей 15-летней дочери. Об этом сообщает Starhit.

По словам Лорак, иногда находить общий язык с подростком бывает трудно. При этом, певица все равно старается давать дочери любовь и поддержку.

«У нее продолжается непростой подростковый период, но мы работаем. Я ее поддерживаю, дарю любовь, чтобы ей стало легче. Жестких правил или советов, как с этим поскорее справиться, нет, только любовь», — рассказала Лорак.

Ранее Ани Лорак рассказала о своем отношении к кумовству в шоу-бизнесе.