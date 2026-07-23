Вайкуле на русском языке назвала Зеленского "героем"

Латвийская певица Лайма Вайкуле в ходе общения в Юрмале с главным редактором украинского издания "Новости LIVE" Еленой Халик выразила полную поддержку Владимиру Зеленскому и одобрила охватившие страну массовые протесты в поддержку уволенного министра обороны Михаила Федорова.

Примечательно, что интервью артистка давала исключительно на русском языке.

«Конечно, я все знаю, что происходит. Но я просто восхищаюсь украинцами. Потому что... до всего есть дело», — сбивчиво заявила Лайма Вайкуле на камеру.

Комментируя политический кризис в Киеве, певица назвала главу режима своим героем.

«Я очень уважаю Зеленского, потому что биться и быть впереди вот в такое тяжелое время — я не знаю, есть ли кто-нибудь, кто бы хотел это. Поэтому для меня он герой», — сообщила она журналистке.

Артистка также положительно оценила охватившие Украину уличные митинги, которые держат власть в тонусе.

«А украинцы правильно делают, что участвуют во всем и немножко держат в узде», — подчеркнула Лайма Вайкуле.

На прямой вопрос о том, возможна ли подобная уличная активность в самой Латвии, певица стушевалась и призналась, что не может себе такого представить.

«Нет, я не представляю это, конечно. Но... но во всяком случае на выборы у нас ходят все», — сказала артистка.

Напомним, что Лайма Вайкуле уже не в первый раз делает скандальные антироссийские заявления. Как пояснял ранее депутат Рижской думы Алексей Росликов в комментарии РИА Новости, певица транслирует подобную повестку исключительно из-за политической конъюнктуры и жестких требований к жителям Прибалтики. По оценке парламентария, в России артистке было гораздо комфортнее: ее там любили, уважали и принимали в кабинетах первых лиц государства.