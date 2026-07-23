Mary Gu вспомнила о самом страшном дне в жизни

Певица Mary Gu рассказала о дне, который считает самым страшным в своей жизни. Ее цитирует Popcake.

По словам артистки, самым тяжелым событием для нее стало прощание с любимым домашним питомцем — усыпление кота. После случившегося, уточнила Mary Gu, она долгое время находилась в тяжелом эмоциональном состоянии.

«Никак ты не справляешься с этим. Просто живешь дальше и по итогу эта боль чуть-чуть укладывается под какие-то события, которые происходят, но продолжает в тебе жить», — объяснила она.

Mary Gu заботится не только о своих питомцах, но также регулярно помогает приютам для бездомных животных.

Накануне Екатерина Волкова рассказала о нервном срыве из‑за собаки.